Jornalista Rodrigo Alvarez lança livro Milagres em Goiânia

O jornalista Rodrigo Alvarez lança nesta quinta-feira, em Goiânia, o livro Milagres, sua nova obra sobre a trajetória de Nossa Senhora Aparecida no Brasil. O lançamento será realizado a partir das 19 horas, na Saraiva do Shopping Flamboyant. Atual correspondente da TV Globo em Berlim, Alemanha, Alvarez foca em sua nova obra algumas das graças alcançadas, segundo relatos de fiéis, por intervenção da padroeira. O livro faz parte de uma série literária iniciada por ocasião das comemorações de 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora no Rio Paraíba do Sul.

Autor dos best-sellers anteriores Aparecida, Maria e Humano Demais, Alvarez foi o único jornalista que teve acesso ao arquivo da Sala das Promessas no Santuário de Aparecida para revelar aos leitores histórias verídicas. Para a seleção que agora consta no novo livro, ele entrevistou dezenas de pessoas. “Os padres do Santuário de Aparecida me convidaram para abrir uma série de caixas para a obra”, explicou o jornalista, em entrevista ao POPULAR.

Segundo Alvarez, ele teve acesso a cerca de 4 mil milagres relatados, posteriormente separados em 400. Por fim, ele selecionou 32 para serem contatos no livro. “São histórias de pessoas que testemunharam milagres, além de arquivos históricos que falam sobre o maior símbolo da fé católica brasileira”, conta. O livro está sendo lançado em três capitais brasileiras: Rio de Janeiro, onde ele nasceu, São Paulo, centro da produção editorial do País, e Goiânia, com a qual ele mantém uma ligação especial. “O público de Goiânia é muito caloroso. Tenho familiares na região”, justifica ele, casado com uma goiana.

O jornalista passou a investir em temas religioso após notar um fenômeno cultural em torno das histórias da padroeira, para ele um símbolo nacional tão importante quanto a bandeira e hino. O que faz o brasileiro se identificar tanto com a santa foi uma das maiores motivações. No trajeto, que aos poucos foi resultando nas diversificadas obras, lançadas pela Editora Globo, o repórter sempre buscou lançar um olhar histórico e cultural, destacando ainda as relevâncias que os temas religiosos têm para o mundo. “Quando você entra em um assunto acaba se especializando nele”, afirma.

Em todas as obras o autor também se preocupa em destacar a história da religião e o efeito que ela tem sobre as pessoas. Parte do interesse pelos temas deve-se ainda à fase que o jornalista passou como correspondente da TV Globo em Jerusalém, o que segundo ele também enriqueceu sua visão. Na época que escreveu o livro Maria, por exemplo, ele teve a oportunidade de visitar cada lugar sobre o qual estava pesquisando. Somente para essa obra anterior, foram oito países visitados.

SERVIÇO

Livro: Milagres

Autor: Rodrigo Alvarez

Editora: Globo

Lançamento: Quinta-feira, dia 27, às 19 horas

Local: Livraria Saraiva Flamboyant (Av. Dep. Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás)

Preço médio do livro: R$ 29,90

Entrada franca