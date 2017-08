Jornalista publica biografia sobre sindicalista de Goiás

A jornalista Carla Monteiro lança nesta quarta-feira, às 19 horas, na Sala Dona Gercina Borges, do Palácio das Esmeraldas, a biografia Ageu Cavalcante: Mago do Diálogo. Autora e biografado estarão presentes na noite de autógrafos. A renda com as vendas será revertida integralmente para a Vila São Cottolengo, em Trindade. A obra passeia pela história de Ageu Cavalcante Lemos, passando por polêmicas e desnudando bastidores da política e do sindicalismo, além de visitar períodos doloridos e alegres da existência do protagonista. Ageu chegou a Goiânia há 57 anos, dos quais 55 estão dedicados ao sindicalismo e 22 à política. Chegou a ser secretário estadual do Trabalho, no governo Alcides Rodrigues (2006-2008). A narrativa é tecida com base na ótica do biografado. Entrada franca. Praça Cívica, Centro.

Ingressos

Maestro João Carlos Martins fará palestra no Flamboyant

Começa nesta quarta-feira e segue até dia 30, as trocas de ingressos para a palestra A Saga das Mãos, do maestro e pianista João Carlos Martins. A palestra será realizada no dia 30, no estacionamento coberto do Flamboyant Shopping Center, Deck Sul 1. As vagas são limitadas e o ingresso é simbólico: basta trocar por um livro literário infantil em bom estado de conservação no estande Flamboyant Social, que fica no primeiro piso do shopping. As doações serão destinadas a organizações não governamentais atendidas pela entidade. A quantidade de ingressos é limitada ao número de vagas estabelecidas pela organização d o evento. Av. Dep. Jamel Cecílio, Jardim Goiás.

Happy Hour

Projeto Sound Machine Collective celebra 44 anos do movimento hip hop

Os DJs John G. e Mark James fazem nesta quarta-feira, a partir das 18h30, no Lowbrow Lab Arte & Boteco, homenagem aos 44 anos de nascimento do movimento hip hop, com scratches e breaks em clássicos e raridades em vinil. Completa a noite o DJ convidado Gez, que discotecou no grupo de rap Testemunha Ocular. Colecionador de disco de vinil, Gez possui mais de 700 exemplares dos mais variados estilos, a maior parte de black music – rap, soul e R&B, que promete levar para embalar a noite. Couvert artístico: R$ 6. Rua 115, nº 1.684, Setor Sul. Informações: 3991-6175.