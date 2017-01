Jornalista não tem contrato renovado com a Globo e diz no ar que está "saindo de férias"

A fase não está fácil para ninguém. Nesta sexta-feira (13), o jornalista Luís Ernesto Lacombe anunciou que estava saindo de férias e que, a partir de segunda-feira (16), a colega de casa Cris Dias iria assumir o seu lugar na apresentação do bloco de esportes do "Bom Dia Brasil". Mas, na verdade, o jornalista não teve seu contrato renovado pela emissora, onde está desde 1997, somando com Globo News e SporTV.

Na sua despedida do jornal, ele disse: "Segunda-feira, Cris Dias! Vou dar uma paradinha. Em fevereiro eu volto". Segundo o site NaTelinha, a Central Globo de Comunicação confirmou a informação e disse que Cris Dias assume a vaga de maneira fixa.

Luís Ernesto Lacombe trabalhou na Band e na finada Rede Manchete, no Rio de Janeiro. Mudou para Florianópolis em 1992, onde foi apresentador na RBS. Voltou ao Rio em 1997, contratado pela Globo. Também trabalhou na Globo News e SporTV.

Na TV aberta, Lacombe apresentou o "Esporte Espetacular" por sete anos e também comandou o "Placar da Rodada". Ele estava no "Bom Dia Brasil" desde 2011.