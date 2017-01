Jornalista especialista em games e estudante são os dois novos Brothers anunciados para o novo BBB17

Mais dois participantes do Big Brother Brasil 2017 foram anunciados nesta quarta-feira (18) durante os intervalos da programação da Rede Globo, Roberta e Pedro, ambos moradores de São Paulo.

Roberta tem 21 anos, nasceu em Minas Gerais, disse que vai se esforçar muito para sair da casa mais vigiada do país com o prêmio de R$ 1,5 milhão. A estudante de Serviço Social também tem um canal no Youtube e promete entrar no reality para quebrar padrões de beleza.

Pedro Falcão, de 29 anos é jornalista e apresentador especialista em vídeo games. O rapaz namora há 10 meses e se diz calmo, amoroso e compreensível. Quando questionado se será vilão ou mocinho no BBB17, Pedro diz que vai estar no meio dos dois: “Tenho as minhas ideias, tenho minha personalidade”.

O BBB 17 começa na próxima segunda (23). Além dos novos confinados, o programa também terá novo apresentador. Tiago Leifert vai que substituir Pedro Bial, que comandou todas as edições anteriores.