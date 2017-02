Jornalista demitido por ofender Ludmilla é contratado pelo SBT

O apresentador Marcão do Povo, demitido da Record no mês passado após chamar a cantora Ludmilla de macaca, agora vai assumir o comando de um programa no SBT. O contrato com a nova emissora foi assinado nesta segunda-feira (13).

"Era o meu grande sonho. Cresci vendo o SBT, que é uma emissora com a cara da família brasileira, a cara do Brasil. Lutei muito para isso, estou muito feliz”, disse Marcão por meio de comunicado divulgado pela empresa.

Há informações de que a ordem para a contratação do jornalista partiu de um telefonema de Silvio Santos, que passa férias nos Estados Unidos.

Sua estreia vai acontecer nas próximas semanas e tudo indica que o apresentador terá um espaço na programação diária da tarde, a fim de combater o concorrente "Balanço Geral" da Record.

Entenda o caso

O apresentador Marcão do Povo teve o contrato com a emissora Record rescindido após ofender a jovem cantora Ludmilla. O jornalista a chamou de "pobre macaca" durante o quadro "Hora da Venenosa" no programa "Balanço Geral DF".

Marcão disse ter sido vítima de uma distorção de sua fala. "Eu disse, 'a Ludmilla que já foi pobre macaco, assim como eu, não quer atender os seus fãs'. A expressão 'pobre macaco' quer dizer pessoas que eram pobres e conseguiram subir na vida. Ela era pobre, subiu na vida, e hoje não dá valor para os seus fãs", explicou ele em entrevista para o programa "Timeline", da Rádio Gaúcha.

A cantora envolvida no episódio usou uma rede social para dizer que a declaração do apresentador foi um "desrespeito absurdo, vergonhoso". Procurada pelo site UOL, a assessoria da cantora informou que o advogado dela prestou queixa contra Marcão.