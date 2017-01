Jornalista da Globo chora ao falar de garotinha de 2 anos morta no Rio

Renata Capucci, jornalista da Rede Globo, se emocionou ao falar da garota Sofia, de apenas dois anos, que foi morta por bala perdida em uma lanchonete no Rio de Janeiro. Na manhã desta segunda-feira (23), durante a apresentação do RJTV, a apresentadora foi às lagrimas logo após a exibição da matéria.

"Desculpa, é muito difícil falar depois de ouvir isso", falou Capucci. Logo após lamentar, ela tentou voltar a seguir com o noticiário, mas, com a voz embargada, voltou a chorar. "A polícia militar fez hoje uma ação na comunidade da Carobinha, perdão...", disse a jornalista, voltando a se desculpar.

Os internautas nas redes sociais elogiaram a postura de Renata. "Renata Capucci às lágrimas, corta o coração", escreveu uma usuária no Twitter. "Renata é a melhor apresentadora do RJTV. Não devia sair nunca. Ela representa bem o público, chorei junto com ela", escreveu outra.