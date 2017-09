Jorge, da dupla com Mateus, será protagonista de filme sobre futebol e Corinthians

Nesta sexta-feira (1°), o Sport Club Corinthians Paulista completa 107 anos de história. O clube da capital de São Paulo apresentou pela manhã, durante uma coletiva de imprensa realizada no Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava, logo após o treino da equipe profissional, o filme "Jorge, o Corintiano", que terá como protagonista o cantor goiano Jorge, da dupla sertaneja Jorge & Mateus.

Corintiano declarado, Jorge dará vida ao personagem homônimo, um garoto da periferia paulistana que busca se tornar jogador de futebol no Corinthians. O cantor, nascido em Itumbiara, no Sul de Goiás, afirmou que reservou suas férias, em janeiro de 2018, para se dedicar totalmente às filmagens.

Segundo o produtor executivo do filme, Henrique Almirates Neto, "Jorge, o Corintiano" trará uma história de "dificuldade e superação, além de retratar a saga de um herói". A produção, com filmagens agendadas para o início de 2018, deve ser lançada no segundo semestre no próximo ano.

Inicialmente, outro cantor estava escalado para o papel de protagonista do filme. Luan Santana chegou a ser anunciado em maio deste ano, mas voltou atrás por conta de dificuldades para a conciliação de suas datas. Próximo de alguns atletas do clube, Jorge afirmou que nem pensou muito ao receber o convite para o filme. "A música e o futebol estão sempre juntos. Por eu ser fã, sempre acompanhei, pude conhecer muitos jogadores não só do Corinthians. Acabei de encontrar o Chicão (campeão mundial pelo Corinthians), um amigo de muito tempo. A gente sempre tem contato, sim, com muitos jogadores. Quando a galera está de folga eles vão aos shows. Fico muito feliz com isso", disse.

O sertanejo esteve no CT corintiano e revelou que seu nome tem ligação com um dos principais símbolos do clube. "É um prazer conhecer o CT do Corinthians, meu time do coração desde 1990, quando eu pude acompanhar o Corinthians sendo campeão contra o São Paulo. Quando eu recebi esse convite eu fiquei feliz. Eu sou corintiano porque o meu pai é corintiano. Ele teve um problema quando minha mãe estava grávida aí ele fez uma promessa para São Jorge de me dar o nome de Jorge. E cumpriu", contou.

Jorge disse que encara a produção como um desafio e passará a se preparar já. "Eu vou começar a me preparar a partir de agora, foi tudo muito recente. Por enquanto eu aceitei o desafio e, a partir de agora, com datas, tudo marcado, vou me preparar. Não li nem o roteiro. É a partir de agora que começa a preparação. O que move a vida das pessoas é sempre desafios. Tive de mover barreiras para conseguir as coisas. Por mais que o desafio seja grande pode ter certeza que eu consigo", ressaltou.