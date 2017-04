Jonathan Demme, diretor de 'O Silêncio dos Inocentes', morre aos 73 anos

O cineasta Jonathan Demme, de filmes como "O Silêncio dos Inocentes" e "Filadélfia", morreu aos 73 anos em Nova York. A informação foi confirmada nesta quarta-feira, 26, por representantes do diretor ao site da revista norte-americana "Variety".

De acordo com o blog IndieWire, o primeiro veículo a noticiar a morte, uma fonte próxima à família revelou que o cineasta estava lutando contra um câncer de esôfago e lidando também com uma doença cardíaca. Demme já havia sido tratado em 2010 e voltou a ter problemas em 2015. Seu estado de saúde teria piorado nas últimas semanas.

Vencedor do Oscar de melhor diretor por "O Silêncio dos Inocentes", seu mais recente trabalho foi "Ricki and the Flash: De Volta Para Casa" (2015), filme estrelado por Meryl Streep.