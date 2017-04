Jon Bon Jovi anuncia o fim da banda e cancela show do Rock in Rio

Fãs do rock acordaram neste sábado (1º) com a surpreende notícia do fim de uma das maiores bandas de Hard Rock: O Bon Jovi.

No Brasil, a frustração foi dobrada, pois devido ao fato o show previsto para a edição deste ano do Rock in Rio foi cancelado.

Segundo o site Baú do Rock, o cantor vinha demonstrando insatisfação em continuar cantando hits escritos quando ainda era adolescente e também não estava se sentindo confortável no grupo após a saída de Richie Sambora.

De acordo com o depoimento de Bon Jovi nas suas redes sociais, o principal motivo foi a sua paixão cada vez forte pela música Country.

Para amenizar o sofrimento dos roqueiros de plantão, o POPULAR ressalta que a notícia não passa de uma brincadeira do site Baú do Rock em homenagem ao Dia da Mentira, comemorado hoje.