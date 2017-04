Johnny Depp aparece de surpresa em atração da Disneyland; assista 🎥

Durante uma atração de Piratas do Caribe no Disneyland Resort, na Califórnia, EUA, os visitantes tiveram uma grande surpresa: o ator Johnny Depp apareceu vestido de Capitão Jack Sparrow. O brinquedo da Disneyland é um passeio de barco por cenários da franquia e, de forma inesperada. Desta vez, de forma inesperada, Depp estava lá com sua espada para fazer parte do cenário, para alegria de seus fãs.

Is this real life!?! Thank you @prodigiouslydisney for tagging me in this!! I'm dead!! #repost @thedisneylandtwins Uma publicação compartilhada por Yvette✌ (@disneylandmermaid) em Abr 26, 2017 às 8:34 PDT