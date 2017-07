Johnny Brown canta repertório de Bob Marley e Natiruts

A banda Johnny Brown é a atração da noite desta quinta-feira, a partir das 21 horas, do Taberna Music Pub. Formada em 2016, o grupo tinha como projeto inicial tocar reggae, mas com a mudança de alguns integrantes e gosto por outros estilos musicais, agora passeia também pelo pop, rock e a black music. O quarteto é formado atualmente (na foto, da esquerda para a direita) por Danilo Almeida (bateria), Gustavo Ogro (voz e violão), Saulo Mad (guitarra) e Deidão Ramos (baixo). Na apresentação desta quarta, os rapazes voltam às origens da fundação e apresentam um especial Bob Marley e Natiruts, no projeto Reggae Night. A casa abre às 21 horas, com ingresso a R$ 10, sujeito a alteração após as 23 horas. Av. Laudelino Gomes, nº 226, Setor Bela Vista. Informações: 99692-0505 e 99688-5819.