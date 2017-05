John Legend e Chrissy Teigen reencenam beijo do 'Homem-Aranha'; assista 🎥

O beijo eternizado por Peter Parker (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst) no primeiro filme da saga Homem-Aranha ganhou uma reedição. Desta vez, coube ao casal John Legend e Chrissy Teigen reproduzirem a clássica cena no episódio deste domingo, 7, do reality-show Lip Sync Battle.

No entanto, o beijo do casal foi um pouco diferente: foi Chrissy quem se fantasiou como o herói e apareceu pendurada de cabeça para baixo no meio do palco da atração. Depois de ter sua máscara retirada pelo companheiro de programa LL Cool J, Teigen explicou: "Eu só queria ver se era possível viver uma das minhas maiores fantasias".

Neste momento, Legend subiu ao palco e surpreendeu a esposa, dando um 'beijo invertido' no mesmo estilo do filme de 2002.

"Sim, eu faço as minhas próprias acrobacias", brincou Teigen ao postar o vídeo da cena recriada no Instagram.