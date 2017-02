Jogue-se nos objetos

Cadeiras com design arrojado são boas opções para deixar o ambiente mais despojado e com toque de jovialidade

Quando o assunto é mobiliário e itens de decoração, é muito mais fácil entender se eles combinam ou não em um ambiente, já que podem ser trocados ou modificados de acordo com as cores das paredes e a iluminação do ambiente. A utilização de luminárias decorativas em cores, além de pequenos adornos e mimos provoca uma sensação de divertimento e compromisso estético.

Objetos cheios de estilo são capazes de mudar qualquer ambiente, mesmo os que não mantêm a atenção das cores vibrantes. Recorrer às peças de decoração com tonalidades fortes pode ser uma alternativa para os que não querem errar a mão na hora de pintar as paredes.

Na cozinha, por exemplo, para entrar em contraste com os eletrodomésticos modernos é possível apostar em panelas e utensílios de cerâmica, barro e inox, além de artigos decorativos, como canecas coloridas. Já na sala de estar, as almofadas dão uma personalidade no ambiente e quadros de tamanhos menores podem criar uma atmosfera despretensiosa.