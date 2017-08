'Jogos Vorazes' e 'Crepúsculo' podem ter continuação, diz CEO

O CEO da Lionsgate, Jon Feltheimer, deu a entender que o estúdio não está pronto para acabar com as franquias Jogos Vorazes e Crepúsculo. Ele disse, porém, que a companhia só vai seguir com esses planos se entrarem em acordo com Stephenie Meyer e Suzanne Collins, autoras dos livros que inspiraram os filmes.



"Há muitas histórias a serem contadas, e nós estamos prontos para contá-las quando nossos criadores estiverem prontos para criarem essas histórias", disse Feltheimer durante reuniões com analistas financeiros na última terça-feira, 9.



O chefe da Lionsgate não quis fazer previsões para o futuro de Katniss Everdeen e Edward Cullen. "Se fosse possível reunir todos nós em uma sala e ter expositores, estúdios e distribuidores digitais todos em uma sala juntos, eu já fiz pesquisas suficientes para realmente acreditar que isso é algo que seria muito bom para todos", disse Feltheimer.