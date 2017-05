Joaquim, longa que retrata um outro lado da vida de Tiradentes, finalmente chega a Goiânia

Você talvez pense que Marcelo Gomes ficou decepcionado porque Joaquim, seu belo longa sobre o alferes Joaquim José da Silva Xavier antes de se transformar no mítico Tiradentes, não recebeu nada no Festival de Berlim, em fevereiro. “Nããoooo, e eu acho que ia explodir se tivesse ganhado. Foi tudo muito intenso. Jornalistas do mundo todo se interessaram pelo filme, tive encontros com produtores estrangeiros que se revelaram parceiros eventuais. Só a exposição que o filme teve já valeu.” Em 20 de abril, chegou ao circuito nacional; em Goiânia, na quinta-feira, finalmente estreou em Goiânia, no Lumière Bougainville.

Marcelo explica que sua motivação veio da mudança de paradigma. “De concreto, sobre Tiradentes, sabemos suas datas de nascimento e morte. O resto tudo é hipótese. Desde que o filme me foi proposto pela Wanda Filmes (produtora espanhola interessada em retratar heróis da América Latina), essa questão me apaixonou – como um soldado da Coroa portuguesa vira um rebelde dessa mesma Coroa?”

A poesia ficcional criada por Gomes recorre a um amor impossível para tentar explicar o que houve. O alferes apaixonou-se por uma escrava negra, que tinha dono. Joaquim passa a sonhar com uma promoção, que não vem. Seu sonho é juntar dinheiro para alforriar a escrava. Mas, quando Preta foge, Joaquim só a reencontra no quilombo. E tudo vai mudar para ele.

Sempre houve um caso Tiradentes na historiografia. Primeiro, como rebelde da Coroa, foi banido, mas, depois da República, passou a ser cultuado como mártir. “O Tiradentes que estudei na escola, na época da ditadura, era meio Jesus Cristo. Havia esse desejo de mitificação.” Joaquim “é um homem cheio de desejos, de aflições. Sua consciência despertou como uma reação à sociedade corrupta em que vivia, no século 18”.

Ele foi estudar essa sociedade. “Quanto mais você investiga a história do Brasil, mais se dá conta de que os problemas vêm de longe.” Desigualdade social, corrupção e violência, tudo o que hoje é tema de denúncias e manchetes tem origem lá atrás. “A colonização portuguesa foi muito cruel. Saqueou riquezas, promoveu a escravidão e o extermínio dos índios.”

Outra descoberta – a da importância dos negros e das sementes de liberdade que plantaram nos quilombos. É esse Brasil “pré” que ele coloca na tela, mas com o olho no presente. Em fevereiro, em Berlim, ele já havia questionado a legitimidade do governo de Michel Temer. “As coisas só pioram, com esse retrocesso horrível que estamos vivendo. Como acreditar que tudo isso seja para construir um Brasil melhor? Só se for para poucos.”