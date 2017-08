Jerry Lewis: Aloprado, trapalhão, genial

A máquina de escrever mais famosa das matinês de cinema nunca existiu. Quer dizer, ela sempre existiu, mas só em nossa imaginação. Isso, porém, nunca nos impediu de vê-la, ouvi-la. Afinal, um dedicado – e meio destrambelhado – funcionário a colocou no imaginário de gerações. Fazendo caretas, brincando com o trabalho, sendo palhaço e mágico, Jerry Lewis foi e sempre será o nosso datilógrafo maluco, nosso professor aloprado, nosso meninão crescido que invadia as sessões da tarde para encher a telona e a telinha com alegria, com encantamento, com inocência.

A morte no último domingo de um dos atores mais influentes de seu tempo, aos 91 anos, em Las Vegas, marca o definitivo sepultamento de um cinema que há muito não é feito, calcado apenas em talentos histriônicos e com o carisma genuíno de seus astros. Restava o ícone Jerry Lewis, ainda que já relegado ao ostracismo. Mas todos sabíamos que ele ainda estava ali, mesmo que suas últimas aparições denotassem mau humor e declínio. Ainda e apesar de tudo isso, continuava entre nós. Agora, não mais. É a perda de um símbolo.

A máquina de escrever imaginária do filme Errado Pra Cachorro (tradução inexplicável do original Who´s Minding the Store?), de 1963, era, em certa medida, crítica cômica que Lewis sempre fazia das convenções que nos prendem a determinadas rotinas. Um caminho que herdou de um inspirado Charlie Chaplin de Tempos Modernos e seu eterno apertar de parafusos. Chaplin e a dupla Stan Laurel e Oliver Hardy (O Gordo e O Magro) eram referências para Lewis, que os revisitou, revigorando o chamado humor físico do cinema mudo.

O que mais impressionava no trabalho de Lewis talvez fosse essa junção de linguagens e épocas diferentes. Seus malabarismos corporais, suas caras e bocas remetiam ao tempo em que, sem som, os atores tinham que chamar a atenção do público com outras armas. Mas também trazia o circo, a tradição do show ao vivo, da arte de hipnotizar plateias com poucos recursos, mas muito talento no palco. Era um clown clássico, um mímico competente, ao mesmo tempo que se apoderava como poucos dos recursos que o cinema e a TV modernos lhe proporcionavam.

A ausência de modéstia de Lewis nunca foi segredo para ninguém. É bom, porém, não confundir isso com estrelismo exacerbado. Ele adorava dividir o palco e a cena com quem admirava, caso do companheiro de tantos filmes e shows Dean Martin. A dupla Martin & Lewis é uma das mais famosas que o showbiz americano já produziu. Primeiro no rádio, com o programa The Martin & Lewis Show, entre 1949 e 53, e depois com o antológico The Colgate Comedy Hour, entre 1950 e 55.

Lewis era o palhaço atrapalhado. Martin era o galã. O encontro desses dois tipos em situações cômicas gerou uma escola de humor exportada até para o Brasil. Basta lembrar da parceria Didi e Dedé, dos Trapalhões. Essa simbiose migrou para o cinema. Ao lado de Martin, Lewis fez vários de seus 74 filmes. Entre eles, produções de enorme apelo, como O Rei do Circo (1954), O Meninão (1955) e O Biruta e O Folgado (1955), muitos ao lado do diretor Frank Tashlin, um dos responsáveis por moldar a figura de Lewis.

A separação foi ruidosa e traumática para fãs, mas deu a Lewis mais segurança para se eternizar. A partir daí vieram O Mensageiro Trapalhão (1960), O Terror das Mulheres (1961) O Professor Aloprado (1963) e O Otário (1964). Seu papel até poderia dar a impressão de variar pouco, mas havia sutilezas que só Lewis sabia imprimir. Lições que incluíam falas inspiradas nos roteiros – muitos de sua autoria – e a experiência de jamais ter abandonado as plateias ao vivo. Antes de tudo, era um showman.

A influência de Lewis é descomunal. Com filmes como A Canoa Furou (1959), Cinderelo Sem Sapatos (1960), Bagunceiro Arrumadinho (1964) e O Rei da Comédia (1982), Lewis tornou-se ídolo de muitos. Difícil imaginar Edie Murphy ou Jim Carrey sem Lewis. Os olhos que ficavam vesgos, o sorriso que se abria, a voz que se esganiçava, tudo levava à gargalhada sem perder a ternura. Lewis reinventou nosso jeito de rir, de ser feliz “vendo” uma máquina de escrever invisível.