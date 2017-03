Jerry Adriani segue internado no Rio

O ator Jerry Adriani segue internado no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca (Rio), por causa de uma trombose nas pernas. O boletim médico informa que seu estado de saúde é "estável". Jerry está se comunicando normalmente e, na manhã desta segunda (6), fez questão de gravar um vídeo para tranquilizar os fãs (veja aqui).

"Quase que, no final no carnaval, eu já não vinha me sentindo muito bem, senti uns problemas físicos, que me obrigaram a procurar meu médico, em seguida, ele me recomendou que viesse ao hospital, onde foi solicitada a internação para que eu fosse submetido a uma pequena intervenção. Nada grande, difícil a gente explicar tecnicamente, mesmo porque eu não sou técnico", disse, sem dar detalhes dos motivos que o levaram ao, como chamou, "uma pequena intervenção". "E para que não se criem falsas verdades, está tudo sob controle e logo logo estaremos fora daqui, não vai demorar, se Deus quiser. Muito obrigado, que Deus os proteja."

Este é um ano de comemorações previstas na carreira do artista, de 70 anos. O produtor Marcelo Fróes prepara um disco em que Jerry vai interpretar músicas de Raul Seixas, de sua fase de Raulzito (quando Jerry teve ligação fundamental na vida do artista, trazendo-o da Bahia para o Rio de Janeiro, e tornando-o produtor). Uma biografia também será lançada, com as memórias de Jerry narradas ao mesmo Fróes.

Jerry Adriani grava vídeo para tranquilizar os fãs: