James Cameron divulga datas de lançamento de 'Avatar' 2, 3, 4 e 5

O diretor canadense James Cameron divulgou neste sábado (22) que as quatro sequências de "Avatar" serão lançadas em dezembro de 2020, 2021, 2024 e 2025.

A informação foi publicada em sua página no Facebook, acompanhada de uma foto da equipe de produção dos filmes. "Ótimo trabalhar com a melhor equipe do mercado!", escreveu.

Em março, Cameron afirmou ao jornal que as sequências eram um "empreendimento épico". "Demoramos quatro anos e meio para fazer um único filme e agora estamos fazendo quatro", afirmou à época.

"Avatar" foi lançado em 2009 e fez mais de 2,7 bilhões de dólares em bilheteria, o maior faturamento de todos os tempos de um filme.

O projeto de filmar "Avatar 2", "Avatar 3", "Avatar 4" e "Avatar 5" já existia desde o filme anterior de Cameron, "Titanic" (1997), mas o diretor adiou sua produção em busca de tecnologia aprimorada para a execução de suas ideias.

Relembre o primeiro Avatar com o trailer abaixo: