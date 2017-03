Jackson entrevista Ronaldo Caiado

O convidado de hoje do programa Jackson Abrão Entrevista é o senador Ronaldo Caiado (DEM). Fazendo oposição ao governo do presidente Michel Temer, Caiado conversa com Jackson sobre seus embates no Congresso com outros parlamentares. “Gosto do contraditório quando ele não é vazio e sem argumentos.” No bate-papo, Caiado também revelou ao jornalista seus planos para o futuro,...