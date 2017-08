Jackson Abrão visita tradicional engraxataria de Goiânia

Uma conversa descontraída em uma das mais tradicionais engraxatarias e sapataria de Goiânia. O bate-papo do Jackson Abrão Entrevista desta quarta-feira (23) é com o herdeiro do estabelecimento que há 50 anos é responsável por cuidar dos sapatos de personalidades goianas, Resígnio Barros Lima Neto. Aluno de Direito, ele conta como a tradição passou de pai para filho e curiosidades do segmento. Para sobreviver às crises econômicas e também alterações na região central, Resígnio fez mudanças na estrutura da empresa. “Hoje a gente tem colaboradores, todo mundo ganha junto”, conta. Entre os clientes atendidos pela sapataria ao longo da história estão prefeitos, governadores, vereadores e músicos. A conversa sobre passado, presente e futuro passa pela atuação situação do Setor Central. “Nós fomos impactados porque o Centro deixou de ser prioridade nas gestões de Goiânia, então as pessoas deixaram de buscar serviços na região”, lamenta. A entrevista completa fica disponível às 10 horas, no site www.opopular.com.br.