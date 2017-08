Jackson Abrão recebe delegado Edemundo Dias

Por duas vezes secretário de Justiça, ex-secretário de Segurança Pública de Goiás, ex-diretor da Agência Prisional e da Polícia Civil e atualmente presidente da Comissão de Segurança da Ordem dos Advogados do Brasil seção Goiás (OAB-GO), o delegado Edemundo Dias é o convidado de desta quarta-feira do Jackson Abrão Entrevista. Na conversa sobre segurança pública, Edemundo faz duras críticas à atual situação brasileira e investimentos feitas na área. “Os governos brasileiros historicamente nunca quiseram uma polícia por perto. Não querem o vigia por perto”, declara. Ele afirma ainda que grandes operações de investigação nos Estados não ocorrem com a mesma veemência como as nacionais, tendo como exemplo a Operação Lava Jato, por “ineficiência da polícia judiciária estadual”, o que dificultaria a existência de sistemas de segurança fortes. “A polícia só será respeitada e só será valorizada, como uma polícia cidadã, se ela cumprir seu papel na plenitude. Essa é uma das questões porque os governos não querem uma polícia forte, eficiente e independente.” A entrevista completa fica disponível às 10 horas.