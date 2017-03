Jackson Abrão Entrevista: Ronaldo Caiado fala sobre futuro na política

O convidado desta quarta-feira (15) do programa Jackson Abrão Entrevista é o senador Ronaldo Caiado (DEM). Fazendo oposição ao governo do presidente Michel Temer, Caiado conversa com Jackson sobre seus embates no Congresso com outros parlamentares. “Gosto do contraditório quando ele não é vazio e sem argumentos”, disse.

No bate-papo, Caiado também revelou ao jornalista seus planos para o futuro, que envolvem uma possível candidatura até mesmo à Presidência da República. “Se houver antecipação do processo eleitoral, eu disponho do meu nome para apreciação do partido.”

Apesar da oposição, ele falou que já aconselhou Temer a falar mais “com o povo”, a “ir para televisão” sem discurso para explicar os problemas do País. O programa vai ao ar toda quarta-feira, às 10h.

Assista ao episódio: