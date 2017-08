"Jackson Abrão Entrevista" recebe jornalista Matheus Ribeiro

O programa Jackson Abrão Entrevista recebe nesta quarta-feira o apresentador da TV Anhanguera Matheus Ribeiro. Aos 24 anos, o jornalista que faz sucesso nas redes sociais comenta carreira e fala sobre bastidores da produção dos telejornais. “Tive a felicidade, nos últimos anos, de ter vários dos meus sonhos de adolescente, de jovem universitário, realizados. Sempre gostei muito de jornalismo e tenho muito orgulho do que faço”, comemora. Erros, acertos e medos são lembrados no bate-papo. “Me lembro do medo que eu senti no meu primeiro dia de TV Anhanguera”, recorda-se. A entrevista completa fica disponível a partir das 10 horas, no site do POPULAR.