Jackson Abrão entrevista presidente do Tribunal de Justiça

O convidado do episódio desta quarta-feira (29) do programa Jackson Abrão Entrevista é o desembargador Gilberto Marques Filho, novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).

Eleito em novembro de 2016 e tendo assumido a presidência no dia 1º de janeiro deste ano, Gilberto conversou com o jornalista sobre assuntos que envolvem o Poder Judiciário, incluindo a sua opinião sobre a legalização da maconha e a atual situação política do País.

Questionado por Jackson Abrão sobre a descrença das pessoas na condenação dos acusado na Operação Lava Jato, o desembargador sentenciou: “O Poder Judiciário é lento mesmo, e é assim porque o povo confia nele”. Ele também relembrou, junto com o jornalista, a rebelião da qual foi refém, em 1996.

