Jackson Abrão entrevista presidente do Tribunal de Justiça

O convidado do episódio de hoje do programa Jackson Abrão Entrevista é o desembargador Gilberto Marques Filho, novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO). Eleito em novembro de 2016 e tendo assumido a presidência no dia 1º de janeiro deste ano, Gilberto conversou com o jornalista sobre assuntos que envolvem o Poder Judiciário, incluindo a sua opinião sobr...