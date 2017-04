Jackson Abrão entrevista Iris Rezende; assista 🎥

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, é o entrevistado desta quarta-feira (19) do programa Jackson Abrão Entrevista. A conversa, que ocorreu no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, girou em torno da situação da administração da capital e do momento político que o Brasil vive.

Perguntado sobre a crise de credibilidade da política brasileira, Iris disse que a prática política não o constrange. “Sou muito conhecido em Goiás e sabem como eu trabalho”, ressaltou. Sobre o setor de saúde do município, Iris explicou que a situação vai melhorar “dentro de pouco tempo”, apontando o novo regime de registro de plantão dos médicos como passo importante nesse sentido.

Jackson Abrão questionou o prefeito sobre as investigações que ocorrem no âmbito da lava Jato e se Iris tinha medo de ser investigado, ao que ele respondeu, categórico: “Sou um homem de Deus, e quem segue esse caminho não é corrupto”. A entrevista foi gravada na manhã do dia 11, antes de a lista de investigados do ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ser divulgada. A lista inclui o nome do prefeito.

Assista ao programa: