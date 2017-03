Jackson Abrão em papo político com Sandro Mabel

O episódio de hoje do programa Jackson Abrão Entrevista é protagonizado pelo empresário e ex-deputado federal Sandro Mabel, que trabalha atualmente como assessor do presidente da República, Michel Temer. Na conversa, Sandro Mabel explica como funciona o cargo que ocupa no Palácio do Planalto e garante que não recebe nada pela função que exerce em Brasíli...