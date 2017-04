Jô Soares se emociona ao falar sobre Silvio Santos, assista

No Troféu Imprensa, gravado na última quinta-feira, 6, e transmitido no domingo, 9, Jô Soares foi ao SBT para receber o prêmio de melhor programa de entrevista de 2016 e outros cinco troféus de 2004, 2006, 2007, 2008 e 2009 que nunca tinha ido buscar.



Enquanto conversava com Silvio Santos, Jô se emocionou ao falar do fundador do SBT. "Você claro que é uma figura inesquecível na minha vida, porque você me reinventou em um programa que ficou no ar 28 anos e que pode voltar a qualquer momento", disse. "Sem você isso (minha vida profissional) não teria acontecido. Você tem uma intuição de fera".



Jô ainda elogiou Danilo Gentili e seu programa de entrevista. "Tenho que dar parabéns a ele por dois motivos, um pelo fato de ele dar vez a comediantes e stand ups totalmente desconhecidos até então, mostrando uma generosidade enorme. O outro motivo, é por ele estar fazendo seu programa de forma tão brilhante e esquentando lugar para a minha volta", brincou.



Questionado por Silvio sobre o que estaria fazendo em 2017, Jô revelou que está em um ano sabático após o fim do seu programa na Globo e que está aproveitando para escrever sua autobiografia "Nesse período estou me dedicando a escrever minha autobiografia não autorizada dos outros, onde falo de todos meus encontros e agradeço muito a você que me reinventou", disse.