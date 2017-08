Israel e Rodolffo se apresentam em sunset no Setor Marista

A dupla Israel e Rodolffo tem show marcado a partir das 15 horas deste sábado (2), na Sunset do projeto A Casa, no Condomínio Sebba, no Setor Marista, em Goiânia.

Já no domingo (3), a programação conta com a banda Chama Q Noix, a partir das 12h. No repertório do grupo, uma mistura de hip-hop com samba, sambanejo, samba rock e demais variações do samba e pagode. Neste dia, a entrada será ‘free’ até 15 horas.

Além das atrações musicais, o público poderá degustar dos principais pratos de três restaurantes especializados em frutos do mar, sanduíches e pizzas, que estão espalhados por espaços temáticos, como uma área de jogos com sinuca, totó, pinball e Playstation 4.

Serviço

Onde: Condomínio Sebba (Rua 1.132, n° 250, Setor Marista – Próximo à Alameda Ricardo Paranhos)

Quando: Sábado (2), masculino: a partir de R$ 80 e feminino: a partir de R$ 60 - incluindo acesso ao show e o open food da programação (valores sujeitos a alteração e disponíveis antecipadamente na bilheteria do local). Domingo (3): R$ 30 (couvert artístico)

Ingressos: meubilhete.com ou na bilheteria do evento.