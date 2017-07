Irmão do meio: uma espécie em extinção!

Ensanduichado entre o responsável primogênito e o privilegiado caçula, o filho do meio sempre carregou um estereótipo familiar que às vezes pode fazer dele um personagem esquecido, mas que também às vezes o faz logo cedo um independente. A depender das mudanças estatísticas, agora ele parece ser um tipo em extinção. Recentemente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passou a trazer consolidada em seus índices uma tendência que despontava desde o fim do século 20: as mulheres brasileiras estão sendo mães cada vez mais tarde e por isso a perspectiva é ter no máximo dois filhos.

Segundo a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), em Goiás, a taxa de fecundidade em 2015 foi de 1,61 filho por mulher, realidade também do cenário nacional. Com a diminuição, Goiás, assim como todo o Brasil, fica abaixo do chamado “nível de reposição”, de 2,1 filhos por mulher. Independente das mudanças nos índices, porém, muitos dos irmãos do meio que já nasceram continuam buscando meios para sair da tradicional trama familiar que às vezes insiste em apontá-los como relegados.

Segundo a psicóloga Larissa Martins, com o nascimento do terceiro filho, a criança que já havia ocupado centro das atenções como caçula pode começar a apresentar comportamentos inadequados para chamar atenção dos pais. Mas isso não é uma regra. De acordo com a especialista, tudo é uma questão de criação e que se um for mais incentivado e o outro mais criticado, haverá sempre uma criança se sentindo injustiçada.

Na casa da veterinária Laíse Gomes Custódio, 26 anos, alguns dos estereótipos impingidos aos irmãos sanduíche parece ter feito sentido no passado. Enquanto a mãe cuidava do caçula Felipe, hoje com 24 anos, o pai era mais apegado a Laene, a mais velha - hoje com 30 anos. A filha do meio diz ter amadurecido mais rápido, ficando mais independente ao precisar correr atrás do que queria. “Achava que se pedisse ajuda estaria sendo fraca e então decidi cuidar de mim mesma. Hoje enxergo que isso apurou meu senso crítico”, confidencia, já admitindo que ser filha do meio tem sim suas vantagens. “O mais velho abre caminhos, preparando o terreno para quem vem depois.”

A psicóloga Larissa afirma que é preciso parcimônia ao se justificar certas características usando a ordem cronológica do nascimento. “A formação da personalidade é resposta do processo que acontece durante toda a fase de evolução. As primeiras fases do desenvolvimento são sim muito importantes, mas ser mais novo, do meio ou mais velho não é um fator decisivo. Existe genética, ambiente e os aspectos emocionais que a criança vivencia no dia a dia”, afirma.

Mãe do caçula

A relações públicas Brisa Sousa Almeida, 26 anos, nasceu entre Laryssa, 29, e Marx, 19, e conta que nunca viveu à sombra da irmã mais velha, mas que a chegada do caçula lhe rendeu, por um tempo, o status de menina enciumada. “Fui deixada um pouco de lado”, afirma. O que chama atenção na história de Brisa é que o novo membro da família também fez com que a então menina se visse como mãe do caçula, o que fez dela, afiança, uma criança mais independente.

Mas antes que qualquer um conclua que Laryssa e Marx foram mais amados, Brisa se antecipa e diz que a mãe, segunda de três irmãos, sempre foi muito amorosa e presente e não deixava que se sentisse totalmente negligenciada. Com o tempo, ela entendeu que mesmo cada filho sendo especial e importante para os pais, eles estavam em fases diferentes.