Inversão de papéis

Ao contrário do que muita gente pensa, o filho pode ficar com o pai depois da separação do casal. Foi assim com o encarregado de eletricista, João Cirilo Neto Brito, 52 anos. A decisão, tomada em conjunto com a então mulher, há 13 anos, estreitou sua relação com Raphael e Gustavo, adolescentes então de 13 e 9 anos. Depois de um período de adaptação pela falta da figura feminina, os três se tornaram cúmplices e surgiu um João melhor dentro e fora de casa. “O que faz o amor é a convivência. Talvez se eu não tivesse optado por ter eles comigo, seríamos mais distantes”. A figura do pai que cozinhava e cuidava da casa ficou nas lembranças dos filhos, atualmente com 26 e 23 anos. Hoje eles dividem as responsabilidades e a profissão.