Internautas acusam Marcos de chamar paratleta Marinalva de 'cavalo manco'

Mais um episódio polêmico envolvendo Marcos, do "BBB 17" (Globo), movimentou as redes sociais nesta terça (4). Internautas acusam o médico de ter chamado a paratleta Marinalva de "cavalo manco" e insinuado, aos risos, que o colega Daniel teria Aids.

O primeiro episódio teria acontecido durante uma partida de xadrez com a namorada Emilly -ele usou um prato para fazer o tabuleiro e confeccionou as peças a partir de pedras de sabão.

Marcos pergunta a gaúcha o nome de uma peça. Ao ouvir "cavalo manco", já que esta estava mal esculpida, ele responde: "Não, Marinalva". Ela, então, repreende a piada: "Marcos... Cuidado".

Em outro momento, os dois estão no quarto do líder conversando sobre o "jogo da discórdia" desta segunda (3). Emilly elogia a "pele de seda" de Roberta, eliminada há duas semanas, mas critica a aparência de Daniel. "O Dan está destruído", diz. "Só o Dan que está com Aids", fala o médico ao mesmo tempo.

Em outro vídeo, ele ri e afirma: "O Dan vai fazer uma pergunta diretamente da Somália".

No Twitter, usuários criticaram a Globo por não ter exibido a situação envolvendo Marinalva. Até a publicação desta nota, a emissora não respondeu às tentativas de contato da reportagem.

Veja os comentários de alguns Internautas:





Marcos chamando Marinalva de cavalo manco, gente até aonde vai a escrotidão desse idiota. — Su 👠 (@suelirodriguez) 2 de abril de 2017