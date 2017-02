Integrante do Racionais MC's faz show em Goiânia nesta sexta

Uma das referências do rap nacional, o cantor Edi Rock, um dos fundadores e integrantes do Racionais MC's, apresenta seu show a partir das 18h desta sexta-feira (17), no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia.

Com suas letras contemporâneas e de cunho social, ele conta com a participação da banda Entre Para Brisa Sessions para uma balada com pé na areia e diversão garantida.

Ao lado de KL Jay, Mano Brown e Ice Blue, Edi Rock fundou o grupo de rap Racionais MC's do qual é integrante até os dias de hoje. É de autoria do cantor as canções Mágico de Oz ,Tempos Difíceis, Negro Drama, A vida é Desafio e Rapaz Comum, além de várias outras as quais fez em parceria com Mano Brown e Ice Blue.

Além disso, compôs uma canção em parceria com a banda inglesa Asian Dub Foundation na faixa 19 Rebellions sobre as rebeliões orquestradas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) em 2001 e seu exemplo como ação organizada contra o estado e o status quo. Em 2012, Edi Rock lançou a canção That's My Way junto com Seu Jorge, a qual foi indicada para Prêmio VMB em "Melhor Videoclipe", onde perdeu para Marighella, do próprio Racionais MC's.

Em carreira solo, paralela ao grupo Racionais, Edi Rock lançou o álbum Contra Nós Ninguém Será com participações de grandes nomes da música.

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Ingresso: R$ 30 (fem) e R$ 60 (masc)

Informações: (62) 99108-5532

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí, site www.ingresse.com