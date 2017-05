Instagram anuncia nesta terça-feira novas ferramentas; veja

O Instagram anunciou para o Stories nesta terça-feira (16) várias mudanças, entre elas um novo recurso para adicionar máscaras, outro para rebobinar, uma borracha e stickers de hashtags. As atualizações fazem parte da versão 10.21 do Instagram para iOS (iPhone), na App Store e, para Android, no Google Play.

Algumas se assemelham (e muito) com o que já era visto no Snapchat. É o caso das “máscaras na câmera”, que trazem modelos para modificar as selfies. Até o momento são oito delas. “São diversas possibilidades que vão desde equações de matemática girando ao redor da sua cabeça, até orelhas felpudas de coalas", diz o comunicado da rede social.

Para usar, abra a câmera e toque no novo ícone em formato de rosto no canto inferior direito, que vai aparecer. Para escolher e testar no seu rosto, basta tocar em um efeito. Há máscaras também que funcionam junto com amigos, com fotos e vídeos, usando a câmera frontal ou traseira e até com o Boomerang. Ao terminar sua edição, você pode enviar para contatos com o Instagram Direct ou usar no seu Stories.

Today we’re introducing face filters, an easy way to turn an ordinary selfie into something fun and entertaining! https://t.co/8gq9g8sVZD pic.twitter.com/VjiafDhMmv — Instagram (@instagram) 16 de maio de 2017

Até o criador do Facebook, dono do Instagram e do WhatsApp, Mark Zuckerberg, postou o seu Stories favorito:

Novos recursos

O Instagram também anunciou a introdução do recurso Rebobinar, novo formato de câmera disponível ao lado do Boomerang e Mãos livres. O modo permite gravar vídeos reproduzidos de trás para frente. É possível, por exemplo, capturar uma fonte de água em movimento e compartilhar o registro do líquido fluindo de volta para a fonte.

Foram incluídos ainda no aplicativo adesivos de hashtag, que adicionam contexto às histórias, e uma nova borracha às ferramentas de desenho, que permitem ao usuário apagar o que desenhou e brincar com a remoção de cores.