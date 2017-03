Inscrições para o primeiro concurso de fantasias para pets estão abertas em Goiânia

Cães, gatos, coelhos, hamsters e porquinhos da índia serão os 'modelos' de um desfile com roupinhas bem diferentes. É o primeiro concurso 'Pet de Fantasias Piatan', que acontece na manhã do próximo domingo (19), no estande do Parqville Pinheiros, no Setor Vila Rosa, em Goiânia.

As inscrições estão abertas até dia 18 de março, a R$ 15, e podem ser feitas na Pulumi Pet Shop ou no estande do Parqville Pinheiros. A participação é aberta a todos os cães de pequeno, médio e grande porte - com exceção de cães de guarda. As regras do concurso podem ser conferidas no site www.piatannatural.com.br.

Todo o valor levantado com as inscrições será revertido para a Associação Protetora e Amiga dos Animais (Aspaan) de Anápolis, que hoje cuida de 500 cães e 150 gatos vítimas de abandono e maus tratos. O primeiro classificado receberá um voucher de consumo em R$ 250 no Pulumi Pet Shop, o segundo ganha o voucher de R$150 e o terceiro ganha o voucher de R$100, todos para consumo no mesmo pet shop.

De acordo com o fundador da Piatan Natural, Igor Sebba, a ideia do concurso surgiu para celebrar o Dia Nacional de Animais, comemorado em março, e ampliar a discussão sobre a importância de nos preocuparmos mais com o que acontece em nossa volta, além de incentivar a indústria a levar em consideração o bem-estar dos animais em seus processos produtivos.

“Unimos um momento de socialização dos donos de animais e seus pets para também ajudar a Aspaan, que faz um trabalho incrível de cuidar de animais de estimação abandonados. Nossa causa vai além, queremos liderar pelo exemplo um movimento de proteção aos animais que vai desde aqueles que estão mais próximos do contato humano até aqueles sofrem com os testes em animais pela indústria em geral. Esperamos incentivar os consumidores a serem mais conscientes e exigentes”, disse.

Serviço

Horário: a partir das 9h

Local: loteamento modelo do Parqville - Av. Rio Verde, Qd. 45, Lt. 1/32, St. Vila Rosa

Local das inscrições:

Pulumi Pet Shop (AV. S-1, nº 278, setor Bueno, tel. 3997-3030)

Estande do Parqville Pinheiros (Av. Rio Verde, Qd. 45, Lt. 1/32, St. Vila Rosa, Tel.3923-3914).

Regras do concurso: www.piatannatural.com.br