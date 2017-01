Inscrições para concurso Jovens Solistas vão até 20 de fevereiro

Estão abertas até o dia 20 de fevereiro as inscrições para o I Concurso Nacional de Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia. O concurso vai selecionar até sete jovens talentos para se apresentarem como solistas juntamente com a Orquestra Sinfônica de Goiânia durante a temporada 2017.

Além de cantores, que devem ter até 35 anos, poderão participar instrumentistas de flauta, oboé, clarineta, fagote, saxofone, trompa, trompete, trombone, tuba, piano, harpa, violino, viola, violoncelo, contrabaixo e violão, com até 30 anos de idade.

Os candidatos devem preencher alguns pré-requisitos como ter idade de até 30 anos para instrumentistas e 35 para cantores, ser brasileiro nato ou naturalizado.

O formulário para inscrição está disponível no endereço www.osgoblog.wordpress.com e deve ser enviado, juntamente com os documentos necessários, para o e-mail jovenssolistasosgo@gmail.com . A oitiva presencial acontece no dia 24 de fevereiro, na sede da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

A banca examinadora será composta pelo spalla da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Samuel Dias, e por professores de reconhecida atuação na área indicados pela direção da orquestra.

Serviço:

I Concurso Nacional de Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Inscrições: de 25 de janeiro a 2017 de fevereiro

Informações: (62) 3524-2862