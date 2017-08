Inscrições abertas para workshop com Duda Paiva

O diretor e bailarino Duda Paiva, goiano que vive em Amsterdã há mais de 25 anos, promove durante os dias 29 de agosto a 1º de setembro o workshop A Pontuação do Objeto. Referência no teatro de animação na Europa, o diretor mistura dança contemporânea e manipulação direta de bonecos esculpidos com espuma de borracha. Usa também o movimento e a voz como instrumentos narrativos dentro da coreografia.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail pontuacaodoobjeto@gmail.com ou pelo telefone 3209-6251 até o dia 25. Haverá uma pré-seleção do currículo por parte da curadoria do encontro. As aulas divididas em quatro dias, das 14 às 18 horas, serão apresentados aos alunos a técnica com qual o artista trabalha. Duda é pioneiro de um novo conceito de movimento que anima e estende a linguagem corporal dos artistas.

O artista atuou durante muitos anos na Quasar Cia. de Dança, no Balé do Estado de Goiás e no projeto original Martim Cererê. Atualmente se divide entre direções do repertório de espetáculos da companhia que leva sua assinatura e nos palcos, em festivais de todo o mundo. Entre os mais recentes, estão o Festival de Animação de Fiams (Canadá), o Festival de Animação de Byalistok (Polônia) e o Festival Contemporâneo de Wuzhen (China).

Em 2015, o artista foi convidado de honra do maior festival de teatro de animação do mundo, o Festival Mondial des Teatre der Marionnettes de Charleville-Meziers (França). Valor: R$ 120 (inteira) – pagamento presencial, na abertura do curso. Av. Universitária, nº 1533, Setor Leste Universitário.

Lançamento

Editora apresenta obra sobre Bakunin em português no Evoé Café

O livro Bakunin & Nechayev será lançando nesta quinta-feira, às 19h30, no Evoé Café com Livros. O lançamento está sendo realizado pela editora Escultura em parceria com o espaço cultural. Trata-se de obra do escritor Paul Avrich traduzida pela primeira vez no Brasil, para o português. O evento conta com um debate aberto sobre o anarquista russo, com a participação do professor de história da Universidade Federal de Goiás (UFG) Rafael Saddi. Após o debate, o músico Ian Caetano sobe ao palco do espaço para uma apresentação com clássicos da MPB e rock internacional. Entrada franca. Rua 91, nº 489, Setor Sul.

Circulando

Xexéu e João Garoto

Os cantores de samba Xexéu e João Garoto apresentam o show Encontro de Bambas, nesta quinta-feira, às 21 horas, no Antigo Armazém. Couvert artístico: R$ 12. Rua 83, nº 337, Setor Sul. Informações: 3212-1104.