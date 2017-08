Inscrições abertas para encontro de teatro de animação com Duda Paiva

Direto da Holanda, o diretor e bailarino Duda Paiva, goiano, mas que vive em Amsterdam há mais de 25 anos, promove durante os dias 29 de agosto a 01 de setembro o workshop "A Pontuação do Objeto". Referência no teatro de animação da Europa, o diretor mistura dança contemporânea e manipulação direta de esculturas feitas de espuma de borracha (bonecos). Usa também o movimento e a voz como instrumentos narrativos dentro da coreografia, onde cria uma coreografia para dois corpos derivada de uma só matrix.

Duda é pioneiro de um novo conceito de movimento que anima e estende a linguagem corporal dos artistas. O artista atuou durante muitos anos na Quasar Cia de Dança, no Balé do Estado de Goiás e no projeto original Martim Cererê. Atualmente se divide entre direções do repertório de espetáculos da DPC e nos palcos, em festivais de todo o mundo. Entre os mais recentes, estão: Festival de Animação de Fiams (Canadá), no Festival de Animação de Byalistok (Polônia) e no Festival Contemporâneo de WUZHEN (China).

Em 2015 foi convidado de honra do maior festival de teatro de animação do mundo, o Festival Mondial des Teatre der Marionnettes de Charleville-Meziers (França).

INSCRIÇÕES

As inscrições podem ser feitas através do email (pontuacaodoobjeto@gmail.com) o ou o telefone (62)32096251 até o dia 25 de agosto. Haverá uma pré-seleção do currículo por parte da curadoria do workshop.O resultado será divulgado no dia 26 de agosto, no site www.centrocultural.ufg.com.br

A PONTUAÇÃO DO OBJETO

Data: 29 de agosto à 01 de setembro

Horário: 14h às 18h

Local: Centro Cultural UFG (CCUFG)

Endereço: Av. Universitária, 1533 - Setor Leste Universitário, Goiânia (Praça Universitária)

Custo: R$120 (inteira) / R$60 (meia)

Forma de Pagamento: Presencial, no dia 28 de agosto, entre 14h e 18h.