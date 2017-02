Inimigos da HP abre comemoração de Carnaval em Goiânia

O grupo Inimigos da HP anima o Carnaval de Goiânia com um show a partir das 18h desta sexta-feira (24), no espaço Deu Praia, no Setor Marista, em Goiânia.

A apresentação terá as músicas do DVD "Revivendo Emoções", lançado em 2016, além de sucessos antigos do grupo que acumula nove CDs, quatro DVDs, dois discos de ouro, uma indicação ao Grammy Latino e mais de 200 mil álbuns vendidos em 16 anos de carreira com shows por todo o país.

O projeto Tem Carnaval vai receber também diversas outas atrações durante o feriado.

Inimigos da HP

A carreira profissional do Inimigos da HP foi iniciada em 1999, com o lançamento de um disco homônimo e independente. Pouco tempo depois, com a gravação dos CDs e DVDs “E Quem Não Gosta de Inimigos” , de 2004, e “Inimigos da HP Ao Vivo”, de 2006, o grupo atingiu reconhecimento nacional, gravando músicas que, instantaneamente, se tornaram sucessos radiofônicos. Canções como “Toca um Samba Aí”, “Bons Momentos” e “Nosso Filme” fizeram o conjunto atingir o status de febre das baladas e a lotar casas de show de todo país.

Seu terceiro DVD, “Ao Vivo em Zoodstock”, também foi um marco na carreira dos músicos. O sucesso do trabalho rendeu ao grupo uma indicação para o Grammy Latino na categoria “Melhor álbum de Samba/Pagode”, um presente no ano em que o Inimigos comemorava dez anos de carreira. Em 2010, lançaram seu último CD e DVD “Amigos da Balada”, que trouxe regravações de sucessos nacionais e internacionais.

Recentemente o grupo gravou o DVD “Revivendo Emoções”, lançando três músicas inéditas, entre elas Frisson, primeiro single do trabalho produzido por Leandro Lehart, com participação de Péricles.

Serviço

Local: Av. Americano do Brasil, Parque Areião, Setor Marista (ao lado do quartel do Bope)

Ingresso: 1º lote: Masculino R$ 60 e feminino R$ 40 (Open Bar das 18h as 20h)

Passaporte para todos os dias: masculino R$ 240 e feminino R$ 140

Informações: (62) 99108-5532

Vendas: Clube Crossfight Marista (Rua 1145, St. Marista) e Tribo do Açaí, site www.ingresse.com