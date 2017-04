Ingressos do Villa Mix Goiânia já estão à venda e variam de R$ 40 a R$ 700

O site www.ticmix.com começou a comercializar os ingressos para a sétima edição do Villa Mix Festival Goiânia na tarde desta segunda-feira (3). O evento será realizado nos dias 1º e 2 de julho (sábado e domingo), no estacionamento do estádio Serra Dourada.

O valor dos ingressos varia entre R$ 40, a meia, e R$ 700 dependendo do local a ser escolhido e da opção por bebidas. Segundo a organização, quem comprar o ingresso de domingo, nas primeiras 72 horas ou as 10 mil primeiras pessoas, ganha também o ingresso de sábado. Até o momento, não foram confirmadas as atrações. A produção afirmou que elas serão divulgadas nos próximos dias.

Além do ingresso, será obrigatória a apresentação de documento oficial com foto para poder assistir aos shows. As pessoas com menos de 18 entrarão somente acompanhadas dos pais.

Confira os valores dos ingressos:

1º de julho (sábado) – Sem Open Bar

Villa Vip - Unissex – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Villa Extra - Unissex – R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia)

Villa Prime - Feminino – R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia) | Masculino – R$ 230 (inteira) e R$ 115 (meia)

Backstage Brahma Golden Mix - Feminino – R$ 300 (inteira) e R$ 150 (meia) | Masculino – R$ 600 (inteira) e R$ 300 (meia)

02 de julho (domingo)

Villa Vip – Sem Open Bar | Unissex – R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia)

Villa Extra – Open Bar | Unissex – R$ 100 *Cerveja, refrigerante e água

Villa Prime – Open Bar - Feminino – R$ 200 | Masculino – R$ 250 (*Cerveja, refrigerante, água, suco e vodka)

Backstage Brahma Golden Mix – Open Bar - Feminino – R$ 400 | Masculino – R$ 700 (*Whisky, vodka, espumante, energético, Cerveja, refrigerante, água, suco e água de coco, mais buffet de pratos quentes) **Área com acesso exclusivo na frente do palco. DJs nos intervalos