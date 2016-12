Indicado ao Oscar, Viggo Mortensen vive Capitão Fantástico e mostra um outro estilo de vida

Há 15 anos, Viggo Mortensen protagonizava O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel, longa que deu início a uma das trilogias mais bem-sucedidas do cinema e o jogou para o primeiro time de Hollywood. Ironicamente, o ator chega a sua terceira indicação ao Globo de Ouro interpretando um professor que decide criar os seis filhos à margem da sociedade e da cultura pop no filme independente Capitão Fantástico.

“Não tenho nada contra filmes de estúdio, eu entendo a cabeça dos executivos: se você gasta US$ 200 milhões em um filme e mais US$ 200 milhões em promoção, você precisa ter certeza do retorno. E eles acham que repetir a fórmula de sempre diminui os riscos”, conta Mortensen à reportagem. “Só acho que tenho mais chances de encontrar histórias originais no mundo independente, seja em inglês, seja em outra língua. Quero contar histórias sobre coisas interessantes.”

E Capitão Fantástico é interessante. Essa família “disfuncional” mora em uma comunidade isolada, ecológica e autossustentável em Oregon. Ben Cash (Mortensen) ensina seus filhos a falar diversas línguas e a formar pensamentos argumentativos. Eles passam o dia pescando e caçando para comer, aprendendo sobre sexo da maneira mais científica possível. Não comemoram o Natal, mas o Dia de Noam Chomsky, homenagem ao filósofo e ativista político.

Esse modelo ingênuo e puro de educação vem da infância do próprio diretor do filme, Matt Ross. “Há muito no longa que é autobiográfico”, afirma o cineasta, premiado como melhor diretor na mostra Un Certain Regard, no último Festival de Cannes. “Mas a gênese da ideia veio quando virei pai. Quando você é solteiro, só responde a si mesmo. Ao ter filhos, você passa a ser curador da vida de uma pessoa e reflete sobre seus valores.”

Mas Capitão Fantástico não se prende na armadilha de se achar o portador da mensagem. Quando a família precisa sair do isolamento por causa da morte de um parente, ela pega um ônibus velho para atravessar o país e confrontar a natureza dos métodos do pai, virando uma espécie de Pequena Miss Sunshine mais intelectual. “Os personagens não são heróis contra o sistema, eles nem sempre estão certos”, diz Mortensen. “É um filme sobre se achar como pai, filhos e comunidade. É sobre mudar de opinião e aceitar pontos de vista. Não estamos tendo isso em canto nenhum. Não existe isso no Brasil e com certeza não existe nos Estados Unidos hoje em dia.” Mortensen sabe sobre o que fala. Filho de mãe americana e pai dinamarquês, passou a infância em vários países, dos quais dez anos foram na Argentina. Hoje, mora em Madri e reveza sua atenção entre pintura, poesia, música e dramaturgia.

“Era importante que nosso ator principal indicasse a proposta do filme, que mostrasse minhas intenções artísticas”, conta Ross. Quando finalmente recebeu o “sim” de Mortensen, o cineasta disse que mandaria dez livros de filosofia e história para seu astro entender a formação intelectual do personagem.