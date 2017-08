Inês Brasil aparece em foto ao lado de Jair Bolsonaro e gera polêmica

Neste domingo (27), começaram a circular nas redes sociais imagens de Inês Brasil ao lado do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ). Fãs da personalidade da web que apoiam causas LGBT estão criticando, enquanto os apoiadores do político comemoram a foto que pode ser usada para indicar uma aliança.

Inês Brasil usou o Facebook para explicar a imagem. "Hoje fui parada no Aeroporto de Campinas pelo segurança de Jair Bolsonaro para ele tirar uma foto comigo. Eu poderia ter dito não, mas eu sou a favor do amor e quando uns respondem com ódio, eu respondo com amor e sempre responderei", escreveu.

"Mas você sabe que ele vai usar isso pra fazer campanha! E as pessoas menos informadas vão achar que ele é tudo de bom. Tomara que isso não dê problemas pra você, 'monamur', porque ele é contra os gays", comentou Anderson Rodrigues.

"Essa foto não faz com que você deixe de representar os seus, mas mostra que você não carrega o ódio, a divisão e a falta de tolerância que muitos ainda tem. Respeito e tolerância e como você mesma disse: mais amor", afirmou Pâmela Bastos.

Inês Brasil ficou conhecida pelo público com o seu vídeo de inscrição para o Big Brother Brasil 2013.