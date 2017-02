Imperdíveis: 10 filmes que você não pode deixar de assistir na 10ª "O Amor, a Morte e as Paixões"

Os amantes da sétima arte já estão em contagem regressiva para o início da 10ª mostra de cinema, que começa no dia 15 de fevereiro e vai até 1º de março no Cine Lumière do Shopping Bougainville. Ao todo, a edição comemorativa dos dez anos de evento reúne exatos 100 filmes para exibição.

Em meio a tantas opções de gênero e gosto, O POPULAR convidou o curador da mostra Lisandro Nogueira para dar umas dicas de filmes que você não pode deixar de assistir. "São filmes que mostram como as grandes questões atuais (migração, intolerância, conflitos familiares e de gerações) impactam a vida íntima das pessoas e que o goiano não pode perder a chance de ver ou rever no cinema", afirma Nogueira.

Estes são os 10 filmes indicados por Lisandro que você não pode perder na "O amor, a morte e as paixões". Confira a programação abaixo e se organize pois eles serão exibidos poucas vezes.







Esta edição comemorativa de 10 anos também conta com a participação ilustre de Selton Mello. O ator e diretor, que foi padrinho da primeira edição, tem presença confirmada na noite do dia 17 de fevereiro, quando vai participar de um bate-papo com o público.

"Na primeira mostra ele (Selton) veio lançar o filme Lavoura Arcaica. Agora, dez anos depois, ele retorna para falar sobre o festival que ele tanto gosta e respeita", diz Lisandro Nogueira.

Os ingressos da mostra já podem ser adquiridos na bilheteria do Lumière no 3º Piso do Shopping Bougainville. O preço único do ingresso é R$ 13 (para um filme). Já o Passaporte Ouro, R$ 300 (dá direito a 30 ingressos), Passaporte Prata, R$ 220 (20 ingressos), e Passaporte Bronze R$ 120 (10 ingressos).

Confira a lista completa dos horários dos filmes e a sinopse de cada um no arquivo em PDF abaixo: