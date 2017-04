Ilmar, indicado por Emilly, e Marcos, pela casa, formam o 10º paredão do BBB17

O trio maravilha realmente acabou. Ilmar e Marcos fazem o décimo paredão do "BBB17", que foi indicado na noite deste domingo (2). Ilmar emparedado pela líder Emilly, enquanto Marcos foi indicado pelos votos da casa.

Neste domingo, para dar mais dramaticidade e conversar com os brothers, os votos para o paredão foram no confessionário, deixando aberta só a indicação da líder

Depois de uma discussão feia na tarde deste domingo, onde Ilmar mandou a líder "calar a boca" e a chamou de "verme e verme rasteja", e Emilly retrucou dizendo que ele era "ganancioso" e “ser humano desprezível”, ela o emparedou e justificou seu voto: "Nesses dias, você (Tiago Leifert) me disse que ainda tínhamos mil chances de mostrar o que somos. Daí uma pessoa que disse que me amava, companheiro, se mostrou essa semana uma pessoa traiçoeira, gananciosa, fofoqueira, mentirosa e mostrou um jogo muito sujo, muito baixo em relação a mim e ao trio", explicou a sister.

No confessionário, Ilmar votou em Ieda e mostrou lealdade a Marcos. Já Vivian resolveu votar em Marcos, pois Emilly estava imune. Marinalva seguiu a amiga e também votou no médico.

Marcos estava entre Mari, Vivian e Ieda. Acabou votando na Marinalva.

Por fim, Vivian jogou a pá de cal e determinou a ida de Marcos para o paredão com Ilmar.

Com o fim do anjo, nenhum brother ganhou imunidade e todos estavam sujeitos ao paredão da semana, com exceção da líder Emilly.

Confira quem votou em quem no 10º paredão do BBB17:

Ilmar votou em Ieda

Vivian votou em Marcos

Marinalva votou em Marcos

Marcos votou em Marinalva

Ieda votou em Marcos

