A cantora pop Iggy Azalea compartilhou com seus seguidores um trecho inédito da nova música em parceria com Anitta.

No último sábado (8) a australiana escreveu “Iggy X Anitta” em um vídeo de apenas 10 segundos, onde parece ser o estúdio que trabalha no novo projeto. Ao fundo, é possível ouvir um refrão com a voz da cantora brasileira cantando em inglês.

Anitta já havia feito uma parceria internacional, o hit “Sim ou Não”, com o cantor colombiano Maluma.