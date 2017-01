Ieda se confunde e chama Tiago Leifert de Pedro Bial no 'BBB'

O momento pelo qual muitos fãs do "Big Brother Brasil" (Globo) esperavam finalmente aconteceu: a hora em que um participante se confundiria e chamaria Tiago Leifert de Pedro Bial.

Durante a transmissão ao vivo, na noite desta quarta-feira (25), Ieda havia acabado de receber elogios de Leifert quando o chamou pelo nome do apresentador antigo do reality.

"Está gata, hein, Ieda?", disse Leifert.

"Obrigada, Bial", respondeu a participante. Em seguida, ela percebeu a gafe e corrigiu. "Obrigada, Tiago".

Curiosamente, nesse momento a expressão "Tiago de Bial" foi parar nos "trending topics" do Twitter, os assuntos mais comentados da rede.

É que o algoritmo do Twitter, ao processar as mensagens "Ieda chamou Tiago de Bial" postadas naquele momento pensou que se tratava de nome e sobrenome de uma pessoa só.

Neste ano, Leifert assumiu o posto de apresentador do "BBB", uma vez que Bial deve comandar um "talk show" diário no mesmo horário que era de Jô Soares. Nesse começo, alguns internautas já se manifestaram nas redes sociais pedindo o retorno do jornalista.