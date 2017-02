Humoristas apresentam festival com o melhor do stand up Comedy em Goiânia

Os artistas Rodrigo Capella, Nany People, André Santi, Nil Agra, Mauricio Dollenz e Renato Albani, sobem ao palco do Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia, nos dias 4 e 5 de março, com o Festival de Humor da Casa de Artistas.

No stand up comedy, os humoristas apresentam uma mistura de sexo, raça, credo, personalidade e tipo de humor com muita gargalhada.

Rodrigo Capella tem como grande diferencial sua versatilidade. Um dos criadores da companhia “DEZnecessários”, Capella teve reconhecimento nacional após sua passagem pela MTV, onde ficou por três anos entre o “Quinta Categoria” e o “Comédia MTV”. Desde 2011, atua no espetáculo “Comédia em Preto & Branco” (agora “Comédia em Preto e Branco a Cores”), com o qual se apresenta há mais de quatro anos e viajou por todo o Brasil e até para os EUA. Além disso, atualmente apresenta “Programa da Sabrina”, junto com ela, na Rede Record.

Nany People é uma atriz e humorista, comentarista, locutora, apresentadora de shows, eventos performáticos, telegramas animados e comédia stand up. Fez curso de Extensão Universitária de interpretação pela Unicamp, além de ter estudado na escola Macunaíma. Trabalhou por 10 anos no Teatro Paiol com a Família Goulart em diversas funções. Projetou-se no cenário nacional em 1997 como repórter do programa “Novo Comando da Madrugada” de Goulart Andrade e foi jurada residente do programa “Guerra é Guerra”, da Rede Mulher.

André Santi é músico, ator e comediante, experiências distintas que contribuíam para a rápida ascensão no mundo do Stand-Up Comedy, onde iniciou em 2009. Sucesso de publico e crítica por onde esteve em cartaz e dono de um humor físico com um ritmo cativante, que quebra o tradicionalismo do formato, tornando ainda mais atraente suas apresentações. Com mais de 10 anos de experiência artística é um dos poucos humoristas que mistura diversas linguagens artísticas dentro de um único show.

Renato Albani, sem saber, começou a fazer comédia no colegial, quando seus professores davam os 5 minutos finais de suas aulas pra ele fazer imitações e contar piadas, mas, foi em 2009 com o extinto Humor em Preto e Branco que Renato realmente se profissionalizou no assunto. Hoje faz parte do grupo Comédia 027e é o multi-facetal do grupo, faz stand-up comedy, conta anedotas (piadas de conhecimento geral) como ninguém e além disso é um grande roteirista.

Brasiliense de nascimento, o comediante Nil Agra se descobriu no humor quando se mudou para Recife após deixar a capital federal na adolescência. Atualmente morando em São Paulo, ele é um dos nomes nacionais de destaque no gênero stand-up comedy. Além de ser conhecido pelo estilo de comédia, Nil também faz parte do grupo Renatinho, banda de rock nonsense formada por “atores-humoristas”. Além dele, a trupe conta com Maurício Meirelles, Murilo Couto, Tatá Werneck e Marco Gonçalves.

Mauricio Dollenz é mágico e cursou teatro no Chile, onde desenvolveu e aprofundou seu amor pela arte da interpretação e clown. Foi discípulo do maior mágico chileno da atualidade, o Mago Fernando Larrain. Com uma carreira crescente, seus 15 anos de experiência fazem desse artista um especialista em manipulação de cartas e conduta humana, transformando-o em um habilidoso “ladrão de palco”. Atua na melhor casa de stand-up de São Paulo “Comedians Comedy Club” e participa do programa de humor “República do Stand Up” na televisão fechada “Comedy Central” pelo segundo ano consecutivo. Viajou por mais de 25 países por todo o mundo apresentando em três idiomas o seu prestigiado número de ventriloquia, que mescla com primor as artes da mágica, improviso e interpretação, criando um show totalmente inédito, divertido e inesperado.

Serviço

Data: 4 de março (sábado), às 21h e 5 de março (domingo), às 20h.

Ingressos: Plateia: Inteira - R$ 70,00 meia-entrada: R$ 35,00 antecipado: R$ 30,00 superior: Inteira - R$ 60,00 meia-entrada: R$ 30,00 antecipado: R$ 25,00

Onde comprar? www.casadeartistas.com.br/ingressos

Frutos do Brasil - Av. 85 - (62) 3932-5588