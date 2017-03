Humorista Eduardo Sterblitch apresenta novo espetáculo no Teatro Sesi

Após longos e bem-sucedidos oito anos no Programa Pânico na TV, da Band, o comediante Eduardo Sterblitch, dos personagens Freddie Mercury Prateado, César Polvilho e Ursinho Gente Fina, começou 2017 com o pé direito. Sucesso na 10ª temporada de Amor & Sexo, comandado por Fernanda Lima na Globo, o humorista roda o Brasil com o seu novo espetáculo Eduardo St...