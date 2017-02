'Humildade' de Susana Vieira vira piada nas redes sociais

A cantora Ivete Sangalo foi o centro das atenções no desfile da Grande Rio no último domingo (26), primeira noite de apresentações do grupo especial do carnaval carioca, mas quem roubou mesmo a cena foi a rainha de bateria, a atriz Susana Vieira.

Na concentração da escola, a atriz virou meme ao comparar o seu "talento absurdo" ao sucesso da cantora Ivete Sangalo, que foi homenageada pela escola este ano. "Entra ano e sai ano e Ivete continua com aquela voz incrível e eu com meu talento absurdo", declarou Susana em entrevista à Rede Globo logo antes do desfile.

O público não perdeu tempo e fez diversas piadas nas redes sociais. Veja abaixo:

E o Oscar de melhor entrevista vai para Suzana Vieira que tem uma auto estima maior que a marquês de sapucaí #Globeleza #GrandeRio — Franck (@BoyDirectionBr) 27 de fevereiro de 2017

Se eu tivesse 1% da autoestima da Suzana Vieira eu tava feliz e feito — Alequisi (@meeloalex) 27 de fevereiro de 2017