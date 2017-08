Humberto Gessinger revive os clássicos dos Engenheiros do Hawaii em Goiânia

Mentor de uma das bandas mais populares do rock brasileiro projetada nos anos 1980, Engenheiros do Hawaii, o cantor Humberto Gessinger apresentará sua nova turnê “Desde aquele dia – A Revolta dos Dândis 30 anos” neste sábado (5), a partir das 22h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia.

O show nostálgico revive os clássicos dos Engenheiros do Hawaii, além de músicas de diferentes fases da carreira do cantor. Na primeira parte o ex-líder do grupo toca todas as 11 músicas do álbum “A Revolta de Dândis”, seguido das três inéditas na voz de Gessinger e gravadas, neste ano para o recém-lançado EP “Desde Aquela Noite”.

O multi-instrumentista é o responsável por comandar o vocal, baixo e teclados, e será acompanhado por Rafa Bisogno (bateria e percussão) e Nando Peters (guitarra e violão).

Serviço

Classificação: 18 anos

Ingressos:

- Frontstage - Open Bar R$ 100

- Camarote - Open Bar R$ 200

Os ingressos para a apresentação já podem ser adquiridos nas lojas Rival Calçados ou pela Bilheteria Digital.